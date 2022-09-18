Негода на Сумщині: 1 загибла і 8 постраждалих, двомісячна дитина без свідомості

У місті Буринь на Сумщині через надзвичайні погодні умови загинула людина, ще 8 осіб постраждало, серед яких двомісячна дитина.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram cтаном на 20:00

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Дослівно: "Внаслідок стихійного лиха одна людина загинула, на неї впала стіна.

Вісім чоловік травмовано, серед яких: двоє людей з травмами середньої тяжкості у місцевій лікарні; одна жінка з переломом руки у Сумах; 2-місячна дитина без свідомості у стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Ще чотирьом людям з легкими травмами надана медична допомога без госпіталізації.

Деталі: Живицький повідомив, що близько 20 приватних будинків залишились без даху, у кількох – зруйновані стіни.

Пошкоджено АЗС та ряд нежитлових приміщень та автомобілів, пошкоджено лінію електропередач.

"У електропідстанцію влучила блискавка. Чотири лінії по 110кВ знеструмлені. Близько 10 тисяч абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв'язку", - повідомив голова ОВА, водночас пообіцявши, що протягом кількох годин більшість абонентів буде підключена.

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Раніше Живицький повідомляв про евакуацію людей із постраждалих будинків. Самі ж будівлі накривають шифером та плівкою з матеріальних резервів.