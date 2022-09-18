Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Негода на Сумщині: 1 загибла і 8 постраждалих, двомісячна дитина без свідомості

Катерина ТищенкоНеділя, 18 вересня 2022, 20:32
Негода на Сумщині: 1 загибла і 8 постраждалих, двомісячна дитина без свідомості
наслідки негоди в Бурині, фото з Telegram Живицького

У місті Буринь на Сумщині через надзвичайні погодні умови загинула людина, ще 8 осіб постраждало, серед яких двомісячна дитина.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram cтаном на 20:00

 
Усі фото з Telegram Живицького

Дослівно: "Внаслідок стихійного лиха одна людина загинула, на неї впала стіна.

Реклама:

Вісім чоловік травмовано, серед яких: двоє людей з травмами середньої тяжкості у місцевій лікарні; одна жінка з переломом руки у Сумах; 2-місячна дитина без свідомості у стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Ще чотирьом людям з легкими травмами надана медична допомога без госпіталізації.

Деталі: Живицький повідомив, що близько 20 приватних будинків залишились без даху, у кількох – зруйновані стіни.

 

Пошкоджено АЗС та ряд нежитлових приміщень та автомобілів, пошкоджено лінію електропередач.

ВІДЕО ДНЯ
 

"У електропідстанцію влучила блискавка. Чотири лінії по 110кВ знеструмлені. Близько 10 тисяч абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв'язку", - повідомив голова ОВА, водночас пообіцявши, що протягом кількох годин більшість абонентів буде підключена.

Раніше Живицький повідомляв про евакуацію людей із постраждалих будинків. Самі ж будівлі накривають шифером та плівкою з матеріальних резервів.

Теми: Сумська областьстихійне лихопогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: