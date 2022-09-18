Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Негода на Сумщині: 1 загибла і 8 постраждалих, двомісячна дитина без свідомості

Катерина ТищенкоНеділя, 18 вересня 2022, 20:32
наслідки негоди в Бурині, фото з Telegram Живицького

У місті Буринь на Сумщині через надзвичайні погодні умови загинула людина, ще 8 осіб постраждало, серед яких двомісячна дитина.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram cтаном на 20:00

 
Усі фото з Telegram Живицького

Дослівно: "Внаслідок стихійного лиха одна людина загинула, на неї впала стіна.

Вісім чоловік травмовано, серед яких: двоє людей з травмами середньої тяжкості у місцевій лікарні; одна жінка з переломом руки у Сумах; 2-місячна дитина без свідомості у стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Ще чотирьом людям з легкими травмами надана медична допомога без госпіталізації.

Деталі: Живицький повідомив, що близько 20 приватних будинків залишились без даху, у кількох – зруйновані стіни.

 

Пошкоджено АЗС та ряд нежитлових приміщень та автомобілів, пошкоджено лінію електропередач.

 

"У електропідстанцію влучила блискавка. Чотири лінії по 110кВ знеструмлені. Близько 10 тисяч абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв'язку", - повідомив голова ОВА, водночас пообіцявши, що протягом кількох годин більшість абонентів буде підключена.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Живицький повідомляв про евакуацію людей із постраждалих будинків. Самі ж будівлі накривають шифером та плівкою з матеріальних резервів.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Сумська областьстихійне лихопогода
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Контрнаступ на Херсонщині прогресує, росіяни намагаються відступати

Зеленський: Комусь здається, що в нас затишшя, але це підготовка

оновленоНегода на Сумщині: 1 загибла і 8 постраждалих, двомісячна дитина без свідомості

фото, відеоШмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету ІІ, першу леді прийняла принцеса Уельська

фото, відеоВ Єревані - протест з вимогою виходу Вірменії з ОДКБ

НАБУ провело обшук у Коломойського - джерела

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

Сумська область
Сумщина: росіяни обстрілювали три громади
Ворожі обстріли Сумщини: 20 прильотів і 3 кулеметні черги по громадах
Сумщина: ніч була тихою, а вранці прилетіло 4 міни з боку РФ
Останні новини
09:45
Ціни на нафту зростають через слабкий долар і занепокоєння щодо пропозиції – Reuters
09:43
Заборона на в'їзд для росіян до країн Балтії та Польщі набула чинності
09:31
ЗСУ ліквідували ще кілька сотень окупантів – Генштаб
09:18
оновлено, фото, відеоОкупанти вдарили по Південноукраїнській АЕС – Енергоатом
09:17
Повітряні сили знищили штурмовик Су-25
09:06
Шмигаль у Лондоні зустрівся зі спікером Палати громад, говорили про злочини РФ в Україні
08:57
Керівниця патронатної служби "Азов" – про обмін тілами полеглих, вихід з "Азовсталі", та страту "азовців" в Оленівці
08:51
Харківщина: через удари окупантів 2 людей постраждало, 6 людей підірвалось на мінах
08:29
Польща проти планів ЄС покарати Угорщину на 7,5 млрд євро за проблеми з верховенством права
08:17
На Донеччині за добу окупанти вбили 3 мирних жителів – ОВА
Усі новини...