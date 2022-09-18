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Непогода на Сумщине: 1 погибший и 8 пострадавших, двухмесячный ребенок без сознания

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 20:32
Непогода на Сумщине: 1 погибший и 8 пострадавших, двухмесячный ребенок без сознания
последствия непогоды в Бурыни, фото из Telegram Живицкого

В городе Бурынь Сумской области из-за чрезвычайных погодных условий погиб человек, еще 8 человек пострадали, среди которых двухмесячный ребенок.

Источник: председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram по состоянию на 20:00

 
все фото из Telegram Живицкого

Дословно: "В результате стихийного бедствия один человек погиб, на него упала стена.

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Восемь человек травмированы, среди которых: два человека с травмами средней тяжести в местной больнице; одна женщина с переломом руки в Сумах; 2-месячный ребенок без сознания в состоянии контузии госпитализирован в Конотопскую ЦРБ. Еще четырем людям с легкими травмами оказана медицинская помощь без госпитализации".

Детали: Живицкий сообщил, что около 20 частных домов остались без крыши, в нескольких – разрушены стены.

 

Повреждены АЗС и ряд нежилых помещений и автомобилей, повреждена линия электропередач.

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"В электроподстанцию попала молния. Четыре линии по 110кВ обесточены. Около 10 тысяч абонентов в Бурыни и части Бурынской общины остались без электроэнергии и связи", - сообщил председатель ОВА, одновременно пообещав, что в течение нескольких часов большинство абонентов будет подключено.

Ранее Живицкий сообщал об эвакуации людей из пострадавших домов. Сами же здания накрывают шифером и пленкой из материальных резервов.

Темы: Сумская областьстихийное бедствиепогода
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