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Шмигаль у Лондоні провів переговори з новим главою МЗС Британії

"Європейська правда"Неділя, 18 вересня 2022, 19:55

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває з візитом у Лондоні, де він провів переговори з новим міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі.

Про переговори глава уряду розповів у Twitter, пише "Європейська правда".

"Україна та Велика Британія продовжують розвивати стратегічне партнерство. Сьогодні в Лондоні обговорили з Джеймсом Клеверлі актуальні питання співпраці. Вдячні Британії за надання допомоги. З такою підтримкою ми впевнені, що Україна переможе!", - зауважив глава українського уряду.

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Денис Шмигаль прибув до Лондона напередодні державного похорону королеви Єлизавети ІІ, у якому візьмуть участь лідери держав з усього світу.

Раніше видання The Sun повідомляло, що Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, приєднається до світових лідерів на похороні королеви Великої Британії Єлизавети II.

У Лондоні очікують, що близько 1 млн людей відвідають центральний район міста у день похорону королеви.

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Теми: Шмигаль Велика Британія
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