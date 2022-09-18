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Шмыгаль в Лондоне провел переговоры с новым главой МИД Британии

"Европейская правда"Воскресенье, 18 сентября 2022, 19:55

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с визитом в Лондоне, где он провел переговоры с новым министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

О переговорах глава правительства рассказал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Украина и Великобритания продолжают развивать стратегическое партнерство. Сегодня в Лондоне обсудили с Джеймсом Клеверли актуальные вопросы сотрудничества. Благодарны Британии за оказание помощи. С такой поддержкой мы уверены, что Украина победит!", - отметил глава украинского правительства.

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Денис Шмыгаль прибыл в Лондон накануне государственных похорон королевы Елизаветы II, в которых примут участие лидеры государств со всего мира.

Ранее издание The Sun сообщало, что Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, присоединится к мировым лидерам на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II.

В Лондоне ожидают, что около 1 млн человек посетят центральный район города в день похорон королевы.

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Темы: ШмыгальВеликобритания
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