Шмыгаль в Лондоне провел переговоры с новым главой МИД Британии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с визитом в Лондоне, где он провел переговоры с новым министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.
О переговорах глава правительства рассказал в Twitter, пишет "Европейская правда".
"Украина и Великобритания продолжают развивать стратегическое партнерство. Сегодня в Лондоне обсудили с Джеймсом Клеверли актуальные вопросы сотрудничества. Благодарны Британии за оказание помощи. С такой поддержкой мы уверены, что Украина победит!", - отметил глава украинского правительства.
Денис Шмыгаль прибыл в Лондон накануне государственных похорон королевы Елизаветы II, в которых примут участие лидеры государств со всего мира.
Ранее издание The Sun сообщало, что Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, присоединится к мировым лидерам на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II.
В Лондоне ожидают, что около 1 млн человек посетят центральный район города в день похорон королевы.