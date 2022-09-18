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Шмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету ІІ, першу леді прийняла принцеса Уельська

"Європейська правда"Неділя, 18 вересня 2022, 20:10
Шмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету ІІ, першу леді прийняла принцеса Уельська
Олена Зеленська і Кейт Міддлтон, фото Royal News

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська у неділю вшанували королеву Єлизавету ІІ, яка спочиває у Вестмінстер-холі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Видання Royal Central опублікувало відео, на якому Денис Шмигаль, Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною віддають шану королеві у Вестмінстерському палаці. Олена Зеленська помітно розчулилася, дивлячись на труну.

Також британські ЗМІ повідомили, що принцеса Уельська зустрілася з Оленою Зеленською напередодні похорону королеви. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.

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Даунінг-стріт раніше відмовився підтверджувати повідомлення про те, що дружина президента України Володимира Зеленського вирушить до Великої Британії на похорон королеви.

Принцеса Уельська разом із принцом Вільямом вже зустрічалися з президентом і першою леді України - у 2020 році пара відвідала Букінгемський палац.

Денис Шмигаль раніше у неділю провів переговори з новим міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі.

Світові лідери, високопоставлені особи та члени королівської сім’ї з усього світу летять до Лондона, щоб зустрітися з новим монархом Британії, перш ніж відвідати завтрашній похорон королеви Єлизавети II.

Теми: Шмигаль перша ледіВелика Британія
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