Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету ІІ, першу леді прийняла принцеса Уельська

"Європейська правда"Неділя, 18 вересня 2022, 20:10
Олена Зеленська і Кейт Міддлтон, фото Royal News

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська у неділю вшанували королеву Єлизавету ІІ, яка спочиває у Вестмінстер-холі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Видання Royal Central опублікувало відео, на якому Денис Шмигаль, Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною віддають шану королеві у Вестмінстерському палаці. Олена Зеленська помітно розчулилася, дивлячись на труну.

Також британські ЗМІ повідомили, що принцеса Уельська зустрілася з Оленою Зеленською напередодні похорону королеви. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.

Даунінг-стріт раніше відмовився підтверджувати повідомлення про те, що дружина президента України Володимира Зеленського вирушить до Великої Британії на похорон королеви.

Принцеса Уельська разом із принцом Вільямом вже зустрічалися з президентом і першою леді України - у 2020 році пара відвідала Букінгемський палац.

Денис Шмигаль раніше у неділю провів переговори з новим міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі.

Світові лідери, високопоставлені особи та члени королівської сім’ї з усього світу летять до Лондона, щоб зустрітися з новим монархом Британії, перш ніж відвідати завтрашній похорон королеви Єлизавети II.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Шмигаль перша ледіВелика Британія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

McDonald’s починає поетапне відкриття ресторанів в Україні: які і як запрацюють першими

ISW: Контрнаступ на Херсонщині прогресує, росіяни намагаються відступати

Зеленський: Комусь здається, що в нас затишшя, але це підготовка

оновленоНегода на Сумщині: 1 загибла і 8 постраждалих, двомісячна дитина без свідомості

фото, відеоШмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету ІІ, першу леді прийняла принцеса Уельська

фото, відеоВ Єревані - протест з вимогою виходу Вірменії з ОДКБ

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

Шмигаль
Шмигаль у Лондоні провів переговори з новим главою МЗС Британії
Шмигаль розповів, скільки Україна планує отримати від США, ЄС та МВФ наступного року
Для захисту звільнених територій почали будувати фортифікаційні споруди – Шмигаль
Останні новини
10:47
Обмеження цін на нафту відправить Росію в економічний нокдаун. Як це буде?
10:32
СБУ на Донеччині схопила диверсантів з угруповання "Мотороли"
10:28
Україна лобіює в ООН конфіскацію російських активів за збитки від війни – The Guardian
10:15
McDonald’s починає поетапне відкриття ресторанів в Україні: які і як запрацюють першими
09:59
"Зернова ініціатива": з українських портів вийшли ще 4 судна з продовольством
09:57
"Не думаю, що це буде швидка війна": посол США про шанси закінчити війну у 2023 році
09:56
Просив "нюдси": корейця посадили на 4 роки за розбещення підлітків у метавсесвіті
09:45
Ціни на нафту зростають через слабкий долар і занепокоєння щодо пропозиції – Reuters
09:43
Заборона на в'їзд для росіян до країн Балтії та Польщі набула чинності
09:31
ЗСУ ліквідували ще кілька сотень окупантів – Генштаб
Усі новини...