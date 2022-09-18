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Шмыгаль и Зеленская почтили Елизавету II, первую леди приняла принцесса Уэльская

"Европейская правда"Воскресенье, 18 сентября 2022, 20:10
Шмыгаль и Зеленская почтили Елизавету II, первую леди приняла принцесса Уэльская
Елена Зеленская и Кейт Миддлтон, фото Royal News

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская в воскресенье почтили королеву Елизавету II, которая покоится в Вестминстер-холле.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Издание Royal Central опубликовало видео, на котором Денис Шмыгаль, Елена Зеленская и посол Украины Вадим Пристайко с женой Инной отдают дань уважения королеве в Вестминстерском дворце. Елена Зеленская заметно растрогалась, глядя на гроб.

Также британские СМИ сообщили, что принцесса Уэльская встретилась с Еленой Зеленской накануне похорон королевы. Кейт провела аудиенцию в Букингемском дворце.

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Даунинг-стрит ранее отказался подтверждать сообщения о том, что супруга президента Украины Владимира Зеленского отправится в Великобританию на похороны королевы.

Принцесса Уэльская вместе с принцем Уильямом уже встречались с президентом и первой леди Украины - в 2020 году пара посетила Букингемский дворец.

Денис Шмыгаль ранее в воскресенье провел переговоры с новым министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Мировые лидеры, высокопоставленные лица и члены королевской семьи со всего мира летят в Лондон, чтобы встретиться с новым монархом Британии, прежде чем посетить завтрашние похороны королевы Елизаветы II.

Темы: Шмыгальпервая ледиВеликобритания
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