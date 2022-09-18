У центрі Мелітополя пролунав вибух, хотіли усунути колаборанта – мер

В центрі окупованого росіянами Мелітополя Запорізької області пролунав потужний вибух.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, РИА Новости

Дослівно Федоров: "У Мелітополі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала вибухівка прямо у центрі міста – в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого".

Деталі: Пізніше Федоров заявив, що потужний вибух у дворі мелітопольської багатоповерхівки у центрі міста – ймовірний результат "зачистки ФСБ".

"За попередніми даними, в ході "розбірок" вони хотіли усунути одного з колаборантів-поліцейських – так званого "начальника ГБР народної міліції". Денис Стефанков був одним з 118 зрадників-поліцейських, щодо яких ми готували арешт на все належне їм нерухоме та рухоме майно", - написав мер.

Разом з тим, російське пропагандистське агентство РИА Новости заявило, що в центрі Мелітополя підірвали "автомобіль із мирними жителями".

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"Спрацював саморобний вибуховий пристрій, люди живі", - йдеться в повідомленні.