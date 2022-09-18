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В центре Мелитополя прогремел взрыв, хотели устранить коллаборанта – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 21:16
место взрыва в Мелитополе 18 сентября, фото из Telegram Федорова

В центре оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, РИА Новости

Дословно Федоров: "В Мелитополе прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка прямо в центре города – в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого.

Ждем подробностей от сил сопротивления".

Детали: Позже Федоров заявил, что мощный взрыв во дворе мелитопольской многоэтажки в центре города – вероятный результат "зачистки ФСБ".

"По предварительным данным, в ходе "разборок" они хотели устранить одного из коллаборантов-полицейских – так называемого "начальника ГБР народной милиции". Денис Стефанков был одним из 118 предателей-полицейских, в отношении которых мы готовили арест на все принадлежащее им недвижимое и движимое имущество", - написал мэр.

В свою очередь, российское пропагандистское агентство РИА Новости заявило, что в центре Мелитополя подорвали "автомобиль с мирными жителями".

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Сработало самодельное взрывное устройство, люди живы", - говорится в сообщении.

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Темы: Мелитопольвзрыв
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