Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Від вибуху в Сватовому на Луганщині загинуло близько 200 окупантів – Гайдай

Катерина ТищенкоНеділя, 18 вересня 2022, 21:34
місце вибуху в Сватовому, ФОТО З FACEBOOK ГАЙДАЯ

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок вибуху в окупованому Сватовому в ніч на неділю загинуло близько 200 окупантів.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Сьогодні вночі в Сватовому стався вибух у минулому в автостанції, потім там зробили готель – близько 200 солдат російської армії там загинули".

Деталі: Гайдай також повідомив, що росіяни стягують війська до лінії фронту й готуються до оборони.

"Але склади так само вибухають, і з боєкомплектом у них можуть бути певні проблеми", - зауважив він.

Також голова ОВА повідомив, що окупанти "дуже активно зараз глушать весь зв’язок – як мобільний, так і інтернет, і влаштовують ретельні перевірки місцевому населенню".

Що передувало: У неділю зранку Гайдай повідомив про вибух у готелі в тимчасово окупованому Сватовому, де проживали російські загарбники.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Луганська областьвибух
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Україна лобіює в ООН конфіскацію російських активів за збитки від війни – The Guardian

McDonald’s починає поетапне відкриття ресторанів в Україні: які і як запрацюють першими

ISW: Контрнаступ на Херсонщині прогресує, росіяни намагаються відступати

Зеленський: Комусь здається, що в нас затишшя, але це підготовка

оновленоНегода на Сумщині: 1 загибла і 8 постраждалих, двомісячна дитина без свідомості

фото, відеоШмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету ІІ, першу леді прийняла принцеса Уельська

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

Луганська область
Гайдай: Розбиті міста Луганщини зиму не переживуть
У Сватовому була "бавовна" в будівлі готелю, де проживали окупанти - голова ОВА
Українська авіація вдарила по 16 скупченнях росіян і техніки на Луганщині – ОВА
Останні новини
11:48
Росія у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи – голова Міненерго
11:34
Окупанти ракетами вдарили по Краматорську та Торецьку, на Луганщині точаться бої – звіт ОВА
11:32
Зеленський провів розмову із головою найбільшої у світі інвесткомпанії BlackRock: про що говорили
11:17
фотоНа Харківщині знайшли запасний командний пункт окупантів з арсеналом зброї та 2 БМП
11:15
Посол США про план на випадок застосування РФ ядерної зброї в Україні: такі обговорення ведуться
11:10
фотоНа Київщині відновили ще один підірваний окупантами міст
11:10
Податковий борг виріс майже на 17 мільярдів з моменту вторгнення РФ – Опендатабот
10:55
фотоЗСУ знищили базу росіян в Кадіївці – Луганська ОВА
10:51
Українські науковці вивели новий сорт конопель, з яких можна виготовляти бронежилети для військових
10:47
Обмеження цін на нафту відправить Росію в економічний нокдаун. Як це буде?
Усі новини...