Від вибуху в Сватовому на Луганщині загинуло близько 200 окупантів – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок вибуху в окупованому Сватовому в ніч на неділю загинуло близько 200 окупантів.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Сьогодні вночі в Сватовому стався вибух у минулому в автостанції, потім там зробили готель – близько 200 солдат російської армії там загинули".

Деталі: Гайдай також повідомив, що росіяни стягують війська до лінії фронту й готуються до оборони.

"Але склади так само вибухають, і з боєкомплектом у них можуть бути певні проблеми", - зауважив він.

Також голова ОВА повідомив, що окупанти "дуже активно зараз глушать весь зв’язок – як мобільний, так і інтернет, і влаштовують ретельні перевірки місцевому населенню".

Що передувало: У неділю зранку Гайдай повідомив про вибух у готелі в тимчасово окупованому Сватовому, де проживали російські загарбники.