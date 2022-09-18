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Від вибуху в Сватовому на Луганщині загинуло близько 200 окупантів – Гайдай

Катерина ТищенкоНеділя, 18 вересня 2022, 21:34
Від вибуху в Сватовому на Луганщині загинуло близько 200 окупантів – Гайдай
місце вибуху в Сватовому, ФОТО З FACEBOOK ГАЙДАЯ

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок вибуху в окупованому Сватовому в ніч на неділю загинуло близько 200 окупантів.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Сьогодні вночі в Сватовому стався вибух у минулому в автостанції, потім там зробили готель – близько 200 солдат російської армії там загинули".

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Деталі: Гайдай також повідомив, що росіяни стягують війська до лінії фронту й готуються до оборони.

"Але склади так само вибухають, і з боєкомплектом у них можуть бути певні проблеми", - зауважив він.

Також голова ОВА повідомив, що окупанти "дуже активно зараз глушать весь зв’язок – як мобільний, так і інтернет, і влаштовують ретельні перевірки місцевому населенню".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У неділю зранку Гайдай повідомив про вибух у готелі в тимчасово окупованому Сватовому, де проживали російські загарбники.

Теми: Луганська областьвибух
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