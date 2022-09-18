От взрыва в Сватово на Луганщине погибло около 200 оккупантов – Гайдай
Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в результате взрыва в оккупированном Сватово в ночь на воскресенье погибло около 200 оккупантов.
Источник: Гайдай в эфире телемарафона
Прямая речь: "Сегодня ночью в Сватово произошел взрыв в прошлом в автостанции, потом там сделали отель – около 200 солдат российской армии там погибли".
Детали: Гайдай также сообщил, что россияне стягивают войска к линии фронта и готовятся к обороне.
"Но склады так же взрываются, и с боекомплектом у них могут быть определенные проблемы", - отметил он.
Также глава ОГА сообщил, что оккупанты "очень активно сейчас глушат всю связь – как мобильную, так и интернет, и устраивают тщательные проверки местному населению".
Что предшествовало: В воскресенье утром Гайдай сообщил о взрыве в гостинице во временно оккупированном Сватово, где проживали российские захватчики.