От взрыва в Сватово на Луганщине погибло около 200 оккупантов – Гайдай

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в результате взрыва в оккупированном Сватово в ночь на воскресенье погибло около 200 оккупантов.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сегодня ночью в Сватово произошел взрыв в прошлом в автостанции, потом там сделали отель – около 200 солдат российской армии там погибли".

Детали: Гайдай также сообщил, что россияне стягивают войска к линии фронта и готовятся к обороне.

"Но склады так же взрываются, и с боекомплектом у них могут быть определенные проблемы", - отметил он.

Также глава ОГА сообщил, что оккупанты "очень активно сейчас глушат всю связь – как мобильную, так и интернет, и устраивают тщательные проверки местному населению".

Что предшествовало: В воскресенье утром Гайдай сообщил о взрыве в гостинице во временно оккупированном Сватово, где проживали российские захватчики.