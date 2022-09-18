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От взрыва в Сватово на Луганщине погибло около 200 оккупантов – Гайдай

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 21:34
От взрыва в Сватово на Луганщине погибло около 200 оккупантов – Гайдай
место взрыва в Сватово, ФОТО из FACEBOOK ГАЙДАЯ

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в результате взрыва в оккупированном Сватово в ночь на воскресенье погибло около 200 оккупантов.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сегодня ночью в Сватово произошел взрыв в прошлом в автостанции, потом там сделали отель – около 200 солдат российской армии там погибли".

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Детали: Гайдай также сообщил, что россияне стягивают войска к линии фронта и готовятся к обороне.

"Но склады так же взрываются, и с боекомплектом у них могут быть определенные проблемы", - отметил он.

Также глава ОГА сообщил, что оккупанты "очень активно сейчас глушат всю связь – как мобильную, так и интернет, и устраивают тщательные проверки местному населению".

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Что предшествовало: В воскресенье утром Гайдай сообщил о взрыве в гостинице во временно оккупированном Сватово, где проживали российские захватчики.

Темы: Луганская областьвзрыв
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