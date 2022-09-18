Обстріли на Сумщині: загинув місцевий мешканець і близько 100 тварин
У селі Вольфине на Сумщині у неділю внаслідок російських обстрілів загинув місцевий мешканець, також постраждала місцева ферма, загинули близько 100 голів свиней та кінь.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Деталі: Станом на 21:30 у неділю росіяни двічі відкривали вогонь, усього зафіксовано 52 прильоти.
У Білопільській громаді після 16:30 росіяни зі ствольної артилерії обстріляли село Волфине – 6 прильотів. Із 17:45 до 18 години вони продовжили обстріл села з міномету, 46 прильотів, 120 мм.
Дослівно: "Внаслідок обстрілів загинув місцевий мешканець, чоловік 1940 року народження.
Суттєво постраждала місцева ферма. Через обстріли загинуло близько 100 голів свиней та один кінь.
Пошкоджено 2 зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми та господарські споруди. Також пошкоджені три колісних трактори, автомобіль ЗІЛ".