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Обстріли на Сумщині: загинув місцевий мешканець і близько 100 тварин

Катерина ТищенкоНеділя, 18 вересня 2022, 22:13
Пошкоджена ферма на Сумщині, фото з Telegram Живицького

У селі Вольфине на Сумщині у неділю внаслідок російських обстрілів загинув місцевий мешканець, також постраждала місцева ферма, загинули близько 100 голів свиней та кінь.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Станом на 21:30 у неділю росіяни двічі відкривали вогонь, усього зафіксовано 52 прильоти.

У Білопільській громаді після 16:30 росіяни зі ствольної артилерії обстріляли село Волфине – 6 прильотів. Із 17:45 до 18 години вони продовжили обстріл села з міномету, 46 прильотів, 120 мм.

Дослівно: "Внаслідок обстрілів загинув місцевий мешканець, чоловік 1940 року народження.

 
фото з Telegram Живицького

Суттєво постраждала місцева ферма. Через обстріли загинуло близько 100 голів свиней та один кінь.

 

Пошкоджено 2 зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми та господарські споруди. Також пошкоджені три колісних трактори, автомобіль ЗІЛ".

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Теми: Сумська областьвійна
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