Обстрелы на Сумщине: погиб местный житель и около 100 животных
В селе Вольфино Сумской области в воскресенье в результате российских обстрелов погиб местный житель, также пострадала местная ферма, погибли около 100 голов свиней и лошадь.
Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Детали: По состоянию на 21:30 в воскресенье россияне дважды открывали огонь, всего зафиксировано 52 прилета.
В Белопольской общине после 16:30 россияне из ствольной артиллерии обстреляли село Волфино – 6 прилетов. С 17:45 до 18 часов они продолжили обстрел села из миномета, 46 прилетов, 120 мм.
Дословно: "В результате обстрелов погиб местный житель, мужчина 1940 года рождения.
Существенно пострадала местная ферма. Из-за обстрелов погибло около 100 голов свиней и одна лошадь.
Повреждены 2 зерносклада, водонапорная башня, мельница, помещения свинофермы и хозяйственные постройки. Также повреждены три колесных трактора, автомобиль ЗИЛ".