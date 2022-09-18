Обстрелы на Сумщине: погиб местный житель и около 100 животных

Поврежденная ферма на Сумщине, фото из Telegram Живицкого

В селе Вольфино Сумской области в воскресенье в результате российских обстрелов погиб местный житель, также пострадала местная ферма, погибли около 100 голов свиней и лошадь.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По состоянию на 21:30 в воскресенье россияне дважды открывали огонь, всего зафиксировано 52 прилета.

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В Белопольской общине после 16:30 россияне из ствольной артиллерии обстреляли село Волфино – 6 прилетов. С 17:45 до 18 часов они продолжили обстрел села из миномета, 46 прилетов, 120 мм.

Дословно: "В результате обстрелов погиб местный житель, мужчина 1940 года рождения.

фото из Telegram Живицкого

Существенно пострадала местная ферма. Из-за обстрелов погибло около 100 голов свиней и одна лошадь.

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Повреждены 2 зерносклада, водонапорная башня, мельница, помещения свинофермы и хозяйственные постройки. Также повреждены три колесных трактора, автомобиль ЗИЛ".