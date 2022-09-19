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Байден: Немає жодних ознак, що Китай надає Росії зброю для вторгнення

Анастасія КалатурПонеділок, 19 вересня 2022, 02:00
ФОТО: GETTY

Американський президент Джо Байден заявив, що "поки що" не було "жодних свідчень" того, що Китай надав Росії зброю або "інші речі, які Росія хотіла" для допомоги у війні в Україні. Однак якщо Пекін порушуватиме санкції, накладені на РФ, США зупинять інвестиції.

Джерело: Байден в інтерв’ю CBS, CNN

Деталі: Зазначається, що Байден збирався щось додати до свого зауваження про зброю,  але зупинив себе, сказавши: "Ну, можливо, мені не слід більше говорити". Журналіст Скотт Пеллі з CBS просив  Байдена продовжити, але той відповів рішучою відмовою.

Байден також розповів подробиці про  відеодзвінок з китайським лідером  Сі Цзіньпінем після Олімпійських ігор у Пекіні, на які Сі запросив президента Росії Володимира Путіна.

Пряма мова: "Я зателефонував до президента Сі. У жодному разі не погрожувати, просто сказати йому, що ми багато разів зустрічалися. І я сказав: "Якщо ви думаєте, що американці та інші продовжуватимуть інвестувати в Китай на тій основі, що ви порушуєте санкції, накладені на Росію, я думаю, ви робите гігантську помилку. Але це ваше рішення".

Нагадаємо: В березні Сі Цзіньпін заявив Байдену, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, не відповідають нічиїм інтересам.

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Теми: БайденКитайСША
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