Байден: Немає жодних ознак, що Китай надає Росії зброю для вторгнення
Американський президент Джо Байден заявив, що "поки що" не було "жодних свідчень" того, що Китай надав Росії зброю або "інші речі, які Росія хотіла" для допомоги у війні в Україні. Однак якщо Пекін порушуватиме санкції, накладені на РФ, США зупинять інвестиції.
Джерело: Байден в інтерв’ю CBS, CNN
Деталі: Зазначається, що Байден збирався щось додати до свого зауваження про зброю, але зупинив себе, сказавши: "Ну, можливо, мені не слід більше говорити". Журналіст Скотт Пеллі з CBS просив Байдена продовжити, але той відповів рішучою відмовою.
Байден також розповів подробиці про відеодзвінок з китайським лідером Сі Цзіньпінем після Олімпійських ігор у Пекіні, на які Сі запросив президента Росії Володимира Путіна.
Пряма мова: "Я зателефонував до президента Сі. У жодному разі не погрожувати, просто сказати йому, що ми багато разів зустрічалися. І я сказав: "Якщо ви думаєте, що американці та інші продовжуватимуть інвестувати в Китай на тій основі, що ви порушуєте санкції, накладені на Росію, я думаю, ви робите гігантську помилку. Але це ваше рішення".
Нагадаємо: В березні Сі Цзіньпін заявив Байдену, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, не відповідають нічиїм інтересам.