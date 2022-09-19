Байден: Нет никаких признаков, что Китай предоставляет России оружие для вторжения

Американский президент Джо Байден заявил, что "пока" не было "никаких свидетельств" того, что Китай предоставил России оружие или "другие вещи, которые Россия хотела" для помощи в войне в Украине. Однако, если Пекин будет нарушать санкции, наложенные на РФ, США остановят инвестиции.

Источник: Байден в интервью CBS, CNN

Детали: Отмечается, что Байден собирался что-то добавить к своему замечанию об оружии, но остановил себя, сказав: "Ну, может быть, мне не следует больше говорить". Журналист Скотт Пелли из CBS просил Байдена продолжить, но тот ответил решительным отказом.

Байден также рассказал подробности о видеозвонке с китайским лидером Си Цзиньпинем после Олимпийских игр в Пекине, на которые Си пригласил президента России Владимира Путина.

Прямая речь: "Я позвонил президенту Си. Ни в коем случае не угрожать, просто сказать ему, что мы много раз встречались. И я сказал: "Если вы думаете, что американцы и другие будут продолжать инвестировать в Китай на том основании, что вы нарушаете санкции, наложенные на Россию, я думаю, вы совершаете гигантскую ошибку. Но это ваше решение".

Напомним: В марте Си Цзиньпин заявил Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.