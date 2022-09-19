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Байден: Нет никаких признаков, что Китай предоставляет России оружие для вторжения

Анастасия КалатурПонедельник, 19 сентября 2022, 02:00
ФОТО: GETTY

Американский президент Джо Байден заявил, что "пока" не было "никаких свидетельств" того, что Китай предоставил России оружие или "другие вещи, которые Россия хотела" для помощи в войне в Украине. Однако, если Пекин будет нарушать санкции, наложенные на РФ, США остановят инвестиции.

Источник: Байден в интервью CBS, CNN

Детали: Отмечается, что Байден собирался что-то добавить к своему замечанию об оружии, но остановил себя, сказав: "Ну, может быть, мне не следует больше говорить". Журналист Скотт Пелли из CBS просил Байдена продолжить, но тот ответил решительным отказом.

Байден также рассказал подробности о видеозвонке с китайским лидером Си Цзиньпинем после Олимпийских игр в Пекине, на которые Си пригласил президента России Владимира Путина.

Прямая речь: "Я позвонил президенту Си. Ни в коем случае не угрожать, просто сказать ему, что мы много раз встречались. И я сказал: "Если вы думаете, что американцы и другие будут продолжать инвестировать в Китай на том основании, что вы нарушаете санкции, наложенные на Россию, я думаю, вы совершаете гигантскую ошибку. Но это ваше решение".

Напомним: В марте Си Цзиньпин заявил Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.

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Темы: БайденКитайСША
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