ОК "Південь": ЗСУ ліквідували два російські склади і вдарили по переправі

ЗСУ знищили два російські склади з боєприпасами в Благодатному і Херсоні.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Вороже військо зменшилося на 29 росіян, знищено 2 самохідні і 1 звичайну 152 мм гаубиці "Мста-С" та "Мста-Б", командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3.

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Наша авіація завдала 11 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань. Зокрема, ЗСУ завдали удару: