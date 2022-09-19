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ОК "Південь": ЗСУ ліквідували два російські склади і вдарили по переправі

Понеділок, 19 вересня 2022, 03:20
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили два російські склади з боєприпасами  в Благодатному і Херсоні.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Вороже військо зменшилося на  29 росіян, знищено 2 самохідні і 1 звичайну 152 мм гаубиці "Мста-С" та "Мста-Б", командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3.

Наша авіація завдала  11  ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань. Зокрема, ЗСУ завдали удару:

  • по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини;
  • по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів в Бериславському і Каховському районах;
  • по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львового;
  • по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсону;
  • по понтонній переправі в Новій Каховці.

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