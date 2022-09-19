ОК "Юг": ВСУ ликвидировали два российских склада и ударили по переправе
Понедельник, 19 сентября 2022, 03:20
ВСУ уничтожили два российских склада с боеприпасами в Благодатном и Херсоне.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Вражеское войско уменьшилось на 29 россиян, уничтожено 2 самоходных и 1 обычную 152 мм гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", командную машину управления истребительной авиацией и БМП-3.
Наша авиация нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач. В частности, ВСУ нанесли удар:
- по складам вражеских запасов в Баштанском районе Николаевщины;
- по двум пунктам управления войсками и позициям сил ПВО кафиров в Бериславском и Каховском районах;
- по месту сосредоточения вооружения и техники вблизи Львова;
- по станции радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона;
- по понтонной переправе в Новой Каховке.
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