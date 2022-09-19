Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW: Контрнаступ на Херсонщині прогресує, росіяни намагаються відступати

Анастасія КалатурПонеділок, 19 вересня 2022, 06:38
ФОТО: GETTY

Український контрнаступ у Херсонській області прогресує – росіяни намагаються сповільнити його і відступити на більш захищені позиції, а не зупинити його або відкинути.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Безперервні українські атаки на російські наземні лінії зв'язку (GLOC) через Дніпро на заході Херсонської області, схоже, чинять дедалі більший вплив на російські постачання на правому березі. Останні повідомлення свідчать про нестачу продовольства і води в окупованому Росією Херсоні та, принаймні, тимчасове ослаблення вогню російської артилерії. Крім того, на деяких ділянках російської лінії фронту зазнали поразки неякісні підрозділи, що дозволило українським військам просунутися вперед.

Найближчими тижнями українські сили, ймовірно, повернуть собі більшу частину, якщо не всю західну частину Херсонської області, якщо продовжать переривати  російські GLOC і просуватися вперед.  Росіяни намагаються відступити на більш захищені позиції в рамках контрольованого відходу, аби уникнути хаотичного відступу, характерного для краху російської оборони на Харківщині.

Як пише ISW, українські успіхи можуть бути повільні, якщо російські війська будуть злагоджені, але можуть і значно прискоритися.

Українські війська продовжують зміцнювати позиції на східному березі річки Оскіл у Харківській області, незважаючи на зусилля Росії щодо їх стримування.

Донецька область наразі є єдиним регіоном, де російські війська все ще намагаються проводити наступальні операції. Як пише ISW, є нерегулярні повідомлення про обмежені українські контратаки, але немає доказів того, що Україна готує великомасштабну контрнаступальну операцію в цьому районі.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, ISW зазначає, що президент Росії Володимир Путін, схоже, все більше покладається на нерегулярні, погано навчені спеціальні добровольчі та маріонеткові підрозділи замість того, щоб   поновити розбиті підрозділи російських сухопутних військ.

 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото, відеоУ поліції звільненого Ізюма знайшли кімнату тортур

Найбільший приватний банк Туреччини перестав обслуговувати російські карти "Мір"

Зеленський похвалив СБУ: Тепер в окупантів не буде опори на українській землі

оновленоБойовики Луганщини і Донеччини хочуть негайних "референдумів" щодо вступу до РФ

В Україні підтвердили другий випадок мавпячої віспи – МОЗ

СБУ запевняє, що Медведчук – під замком

Усі новини...
Генерал США: Війна в Україні перейшла в нову фазу
Окупанти вдарили по Південноукраїнській АЕС – Енергоатом
Повітряні сили знищили штурмовик Су-25
ЗСУ знищили базу росіян в Кадіївці – Луганська ОВА
Останні новини
22:13
Німеччина домовилася зі Словенією про передачу Україні 28 танків М-55S
22:00
Українська IT-армія зламала сайт групи Вагнера: "Персональні дані найманців у нас"
21:55
Новини економіки: РФ обстріляла Південноукраїнську АЕС, McDonald’s відновлює роботу в Києві
21:33
фотоШмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом
21:20
Долар зріс до 20-річного максимуму в очікуванні рішення Федрезерву
21:17
відео"Філігранна робота": ССО показали, як знищили спостережний пункт росіян
21:15
фото, відеоУ поліції звільненого Ізюма знайшли кімнату тортур
20:58
Україна надасть країнам Африки 50 тисяч тонн пшениці безкоштовно
20:50
Найбільший приватний банк Туреччини перестав обслуговувати російські карти "Мір"
20:47
фотоТруну королеви Єлизавети ІІ помістили в склепі перед приватним похованням
Усі новини...