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ISW: Контрнаступ на Херсонщині прогресує, росіяни намагаються відступати

Анастасія КалатурПонеділок, 19 вересня 2022, 06:38
ISW: Контрнаступ на Херсонщині прогресує, росіяни намагаються відступати
ФОТО: GETTY

Український контрнаступ у Херсонській області прогресує – росіяни намагаються сповільнити його і відступити на більш захищені позиції, а не зупинити його або відкинути.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Безперервні українські атаки на російські наземні лінії зв'язку (GLOC) через Дніпро на заході Херсонської області, схоже, чинять дедалі більший вплив на російські постачання на правому березі. Останні повідомлення свідчать про нестачу продовольства і води в окупованому Росією Херсоні та, принаймні, тимчасове ослаблення вогню російської артилерії. Крім того, на деяких ділянках російської лінії фронту зазнали поразки неякісні підрозділи, що дозволило українським військам просунутися вперед.

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Найближчими тижнями українські сили, ймовірно, повернуть собі більшу частину, якщо не всю західну частину Херсонської області, якщо продовжать переривати  російські GLOC і просуватися вперед.  Росіяни намагаються відступити на більш захищені позиції в рамках контрольованого відходу, аби уникнути хаотичного відступу, характерного для краху російської оборони на Харківщині.

Як пише ISW, українські успіхи можуть бути повільні, якщо російські війська будуть злагоджені, але можуть і значно прискоритися.

Українські війська продовжують зміцнювати позиції на східному березі річки Оскіл у Харківській області, незважаючи на зусилля Росії щодо їх стримування.

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Донецька область наразі є єдиним регіоном, де російські війська все ще намагаються проводити наступальні операції. Як пише ISW, є нерегулярні повідомлення про обмежені українські контратаки, але немає доказів того, що Україна готує великомасштабну контрнаступальну операцію в цьому районі.

Крім того, ISW зазначає, що президент Росії Володимир Путін, схоже, все більше покладається на нерегулярні, погано навчені спеціальні добровольчі та маріонеткові підрозділи замість того, щоб   поновити розбиті підрозділи російських сухопутних військ.

 

Теми: війнаРосія
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