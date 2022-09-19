ISW: Контрнаступление на Херсонщине прогрессирует, россияне пытаются отступать

Украинское контрнаступление в Херсонской области прогрессирует - россияне пытаются замедлить его и отступить на более защищенные позиции, а не остановить его или отбросить.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Непрерывные украинские атаки на российские наземные линии связи (GLOC) через Днепр на западе Херсонской области, похоже, оказывают все большее влияние на российские поставки на правом берегу. Последние сообщения свидетельствуют о нехватке продовольствия и воды в оккупированном Россией Херсоне и, по крайней мере, временном ослаблении огня российской артиллерии. Кроме того, на некоторых участках российской линии фронта потерпели поражение некачественные подразделения, что позволило украинским войскам продвинуться вперед.

В ближайшие недели украинские силы, вероятно, вернут себе большую часть, если не всю западную часть Херсонской области, если продолжат прерывать российские GLOC и продвигаться вперед. Россияне пытаются отступить на более защищенные позиции в рамках контролируемого отхода, чтобы избежать хаотичного отступления, характерного для краха российской обороны на Харьковщине.

Как пишет ISW, украинские успехи могут быть медленными, если российские войска будут слаженными, но могут и значительно ускориться.

Украинские войска продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на усилия России по их сдерживанию.

Донецкая область пока является единственным регионом, где российские войска все еще пытаются проводить наступательные операции. Как пишет ISW, есть нерегулярные сообщения об ограниченных украинских контратаках, но нет доказательств того, что Украина готовит крупномасштабную контрнаступательную операцию в этом районе.

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Кроме того, ISW отмечает, что президент России Владимир Путин, похоже, все больше полагается на нерегулярные, плохо обученные специальные добровольческие и марионеточные подразделения вместо того, чтобы восстановить разбитые подразделения российских сухопутных войск.