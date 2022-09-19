Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вранці вдарили по селу на Запоріжжі, постраждала 1 людина – ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 вересня 2022, 07:55
Фолто: Telegram Старуха

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що вранці окупанти знову нанесли ракетний удар по Запорізькій області.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Зранку ворог здійснив ще один ракетний удар. За попередньою інформацією, одна ракета попала в обласний центр, біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

 

Деталі: За його словами, загарбники поцілили в одне з сіл Запорізького району. Наразі відомо про 1 постраждалу людину.

 

Що було раніше: Вночі росіяни вдарили ракетами по об’єктах інфраструктури міста Запоріжжя – відомо про 8 прильотів.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Запорізька областьвійнаРосіяУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Українська IT-армія зламала сайт групи Вагнера: "Персональні дані найманців у нас"

фотоШмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом

фото, відеоУ поліції звільненого Ізюма знайшли кімнату тортур

Найбільший приватний банк Туреччини перестав обслуговувати російські карти "Мір"

Зеленський похвалив СБУ: Тепер в окупантів не буде опори на українській землі

оновленоБойовики Луганщини і Донеччини хочуть негайних "референдумів" щодо вступу до РФ

Усі новини...
Запорізька область
Військова база росіян згоріла біля Мелітополя – мер
Росіяни обстріляли Запорізьку область, зайнялася пожежа
Ситуація в регіонах: росіяни пошкодили ТЕС на Донеччині та електропідстанцію на Запоріжжі
Останні новини
23:17
Фінляндія не відкидає розміщення в себе бази НАТО
23:10
Швейцарія остаточно затвердила придбання 36 американських F-35
23:06
Гайдай вважає, що "референдум" на Луганщині дасть привід для мобілізації в Росії
23:05
Зустріч зі смертю – це дуже важливий досвід. Історії військових з війни
22:48
Нічні обстріли Запоріжжя пошкодили 42 приватних будинки й 34 квартири
22:43
Група німецьких депутатів планує візит до Росії та "на схід України"
22:17
В ОП попередили терористів Донбасу: "Референдум" – фікція, що нічого не змінить
22:13
Німеччина домовилася зі Словенією про передачу Україні 28 танків М-55S
22:00
Українська IT-армія зламала сайт групи Вагнера: "Персональні дані найманців у нас"
21:55
Новини економіки: РФ обстріляла Південноукраїнську АЕС, McDonald’s відновлює роботу в Києві
Усі новини...