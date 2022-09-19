Окупанти вранці вдарили по селу на Запоріжжі, постраждала 1 людина – ОВА
Понеділок, 19 вересня 2022, 07:55
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що вранці окупанти знову нанесли ракетний удар по Запорізькій області.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram
Пряма мова Старуха: "Зранку ворог здійснив ще один ракетний удар. За попередньою інформацією, одна ракета попала в обласний центр, біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється".
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Деталі: За його словами, загарбники поцілили в одне з сіл Запорізького району. Наразі відомо про 1 постраждалу людину.
Що було раніше: Вночі росіяни вдарили ракетами по об’єктах інфраструктури міста Запоріжжя – відомо про 8 прильотів.