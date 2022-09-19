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Оккупанты утром ударили по селу на Запорожье, пострадал 1 человек - ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 19 сентября 2022, 07:55
Фолто: Telegram Старуха

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что утром оккупанты снова нанесли ракетный удар по Запорожской области.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Утром враг совершил еще один ракетный удар. По предварительной информации, одна ракета попала в областной центр, возле реки Днепр. Информация о пострадавших уточняется".

 

Детали: По его словам, захватчики попали в одно из сел Запорожского района. Известно об 1 пострадавшем человеке.

 

Что предшествовало: Ночью россияне ударили ракетами по объектам инфраструктуры города Запорожья – известно о 8 прилетах.

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Темы: Запорожская областьвойнаРосcияУкраина
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