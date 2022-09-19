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Росіяни поцілили ракетою у двір в Миколаєві, є руйнування

Анастасія КалатурПонеділок, 19 вересня 2022, 08:00
ФОТО: GETTY

Вночі росіяни обстріляли ракетами Миколаїв.

Джерело: миколаївський мер Олександр Сєнкевич

Дослівно: "Сьогодні після опівночі Миколаїв зазнав обстрілів. Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку. Там ущент зруйнована господарська будівля, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері, понівечена покрівля.

На щастя, ніхто з мешканців не постраждав".

Деталі: Також на одній з ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі.

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Теми: МиколаїввійнаРосія
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