Росіяни поцілили ракетою у двір в Миколаєві, є руйнування
Понеділок, 19 вересня 2022, 08:00
Вночі росіяни обстріляли ракетами Миколаїв.
Джерело: миколаївський мер Олександр Сєнкевич
Дослівно: "Сьогодні після опівночі Миколаїв зазнав обстрілів. Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку. Там ущент зруйнована господарська будівля, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері, понівечена покрівля.
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На щастя, ніхто з мешканців не постраждав".
Деталі: Також на одній з ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі.