Россияне попали ракетой во двор в Николаеве, есть разрушения
Понедельник, 19 сентября 2022, 08:00
Ночью россияне обстреляли ракетами Николаев.
Источник: николаевский мэр Александр Сенкевич
Дословно: "Сегодня после полуночи Николаев подвергся обстрелам. Одна из ракет попала во двор частного дома. Там полностью разрушена хозяйственная постройка, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, изуродована кровля.
Реклама:
К счастью, никто из жителей не пострадал".
Детали: Также на одном из участков повреждено около 300 метров контактного провода трамвайной сети.
ВИДЕО ДНЯ