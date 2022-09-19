Россияне попали ракетой во двор в Николаеве, есть разрушения

Ночью россияне обстреляли ракетами Николаев.

Источник: николаевский мэр Александр Сенкевич

Дословно: "Сегодня после полуночи Николаев подвергся обстрелам. Одна из ракет попала во двор частного дома. Там полностью разрушена хозяйственная постройка, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, изуродована кровля.

К счастью, никто из жителей не пострадал".

Детали: Также на одном из участков повреждено около 300 метров контактного провода трамвайной сети.