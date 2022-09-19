Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вдарили по Південноукраїнській АЕС – Енергоатом

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 вересня 2022, 09:18
Окупанти вдарили по Південноукраїнській АЕС – Енергоатом
Фото: Енергоатом у Telegram

Вночі російські загарбники нанесли ракетний удар по Південноукраїнській атомній електростанції, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram

Дослівно: "Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції".

Реклама:
 

Деталі: Повідомляється, що ударною хвилею було пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

 

Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Крім того, відключилися три високовольтні лінії електропередачі.

"Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає", - повідомили в Енергоатомі.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар по Південноукраїнської АЕС та виклав відео прильоту.

Пряма мова Зеленського: "Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно".

Теми: АЕСЕнергоатомвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
АЕС
Швеція планує зняти заборону на видобування урану
Угорщина домовилася з РФ відкласти виплату платежів за будівництво нової АЕС
ЦНС: У Росії готуються до евакуації на випадок аварії на Курській АЕС, може бути провокація
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: