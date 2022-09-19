Окупанти вдарили по Південноукраїнській АЕС – Енергоатом

Вночі російські загарбники нанесли ракетний удар по Південноукраїнській атомній електростанції, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram

Дослівно: "Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції".

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Деталі: Повідомляється, що ударною хвилею було пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Крім того, відключилися три високовольтні лінії електропередачі.

"Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає", - повідомили в Енергоатомі.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар по Південноукраїнської АЕС та виклав відео прильоту.

Пряма мова Зеленського: "Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно".