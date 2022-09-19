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Оккупанты ударили по Южноукраинской АЭС - Энергоатом

Станислав ПогориловПонедельник, 19 сентября 2022, 09:18
Оккупанты ударили по Южноукраинской АЭС - Энергоатом
Фото: Энергоатом в Telegram

Ночью российские захватчики нанесли ракетный удар по Южноукраинской атомной электростанции, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно: "Сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00:20 российская армия осуществила ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции".

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Детали: Сообщается, что ударной волной были повреждены здания АЭС, разбито более 100 окон.

 

Также отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса. Кроме того, отключились три высоковольтные линии электропередачи.

"В настоящее время все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции, к счастью, нет", - сообщили в Энергоатоме.

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар по Южноукраинской АЭС и выложил видео прилета.

Прямая речь Зеленского: "Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно".

Темы: АЭСЭнергоатомвойна
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