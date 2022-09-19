Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты ударили по Южноукраинской АЭС - Энергоатом

Станислав ПогориловПонедельник, 19 сентября 2022, 09:18
Фото: Энергоатом в Telegram

Ночью российские захватчики нанесли ракетный удар по Южноукраинской атомной электростанции, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно: "Сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00:20 российская армия осуществила ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции".

 

Детали: Сообщается, что ударной волной были повреждены здания АЭС, разбито более 100 окон.

 

Также отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса. Кроме того, отключились три высоковольтные линии электропередачи.

"В настоящее время все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции, к счастью, нет", - сообщили в Энергоатоме.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар по Южноукраинской АЭС и выложил видео прилета.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Зеленского: "Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно".

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: АЭСЭнергоатомвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

На Харьковщине продолжаются "зачистки", находят тела с отрезанными гениталиями – Енин

Группа немецких депутатов планирует визит в Россию и "на восток Украины"

Украинская IT-армия взломала сайт группы Вагнера: "Персональные данные наемников у нас"

фотоШмыгаль и Зеленская встретились с королем Чарльзом

Фото, видеоВ полиции освобожденного Изюма нашли комнату пыток

Крупнейший частный банк Турции прекратил обслуживание российских карт "Мир"

Все новости...
АЭС
Целостность ЗАЭС нарушали несколько раз – Гросси
Лидер "Зеленых" и глава МИД Германии не хочет откладывать закрытие АЭС, несмотря на энергетический кризис
РФ спровоцировала первое в истории отключение ЗАЭС от энергосети - Энергоатом
Последние новости
00:25
Россияне накрыли огнем две общины Сумщины, двое раненых
00:10
В Венгрии начали выполнять требования Еврокомиссии, чтобы получить заблокированные 7,5 млрд евро
00:08
На Харьковщине продолжаются "зачистки", находят тела с отрезанными гениталиями – Енин
23:54
В партии Шольца опасаются прихода правых к власти в Италии
23:43
Воздушные силы уничтожили вражеский Су-25 и одну ракету, выпущенную из самолета
23:32
Кулеба в США поговорил об усилении возможностей противовоздушной обороны Украины
23:17
Финляндия не исключает размещения у себя базы НАТО
23:10
Швейцария окончательно утвердила приобретение 36 американских F-35
23:06
Гайдай считает, что "референдум" на Луганщине даст повод для мобилизации в России
23:05
Встреча со смертью – это очень важный опыт. Истории военных с войны
Все новости...