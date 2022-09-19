Повітряні сили знищили штурмовик Су-25
Понеділок, 19 вересня 2022, 09:17
Зенітники Повітряних сил збили російський літак Су-25 в небі над Херсонською областю.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил
Дослівно: "19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ".
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Деталі: Ворожий літак було збито на Херсонщині.
Нагадаємо: За двісті сім днів повномасштабної війни було знищено 251 літак і 217 гелікоптерів російських загарбників.