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Повітряні сили знищили штурмовик Су-25

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 вересня 2022, 09:17
Повітряні сили знищили штурмовик Су-25
ілюстрація Повітряних сил

Зенітники Повітряних сил збили російський літак Су-25 в небі над Херсонською областю.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил

Дослівно: "19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ".

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Деталі: Ворожий літак було збито на Херсонщині.

Нагадаємо: За двісті сім днів повномасштабної війни було знищено 251 літак і 217 гелікоптерів російських загарбників.

Теми: війна
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