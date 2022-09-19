Воздушные силы уничтожили штурмовик Су-25
Понедельник, 19 сентября 2022, 09:17
Зенитчики Воздушных сил сбили российский самолет Су-25 в небе над Херсонской областью.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил
Дословно: "19 сентября около 8 часов утра зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен штурмовик Су-25 российских оккупационных войск".
Детали: Вражеский самолет был сбит на Херсонщине.
Напомним: За двести семь дней полномасштабной войны был уничтожен 251 самолет и 217 вертолетов российских захватчиков.
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