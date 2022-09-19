Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы уничтожили штурмовик Су-25

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 сентября 2022, 09:17
иллюстрация Воздушных сил

Зенитчики Воздушных сил сбили российский самолет Су-25 в небе над Херсонской областью.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Дословно: "19 сентября около 8 часов утра зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен штурмовик Су-25 российских оккупационных войск".

Детали: Вражеский самолет был сбит на Херсонщине.

Напомним: За двести семь дней полномасштабной войны был уничтожен 251 самолет и 217 вертолетов российских захватчиков.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: война
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

На Харьковщине продолжаются "зачистки", находят тела с отрезанными гениталиями – Енин

Группа немецких депутатов планирует визит в Россию и "на восток Украины"

Украинская IT-армия взломала сайт группы Вагнера: "Персональные данные наемников у нас"

фотоШмыгаль и Зеленская встретились с королем Чарльзом

Фото, видеоВ полиции освобожденного Изюма нашли комнату пыток

Крупнейший частный банк Турции прекратил обслуживание российских карт "Мир"

Все новости...
война
На Харьковщине нашли запасной командный пункт оккупантов с арсеналом оружия и 2 БМП
На Киевщине восстановили еще один подорванный оккупантами мост
ВСУ уничтожили базу россиян в Кадиевке – Луганская ОВА
Последние новости
00:25
Россияне накрыли огнем две общины Сумщины, двое раненых
00:10
В Венгрии начали выполнять требования Еврокомиссии, чтобы получить заблокированные 7,5 млрд евро
00:08
На Харьковщине продолжаются "зачистки", находят тела с отрезанными гениталиями – Енин
23:54
В партии Шольца опасаются прихода правых к власти в Италии
23:43
Воздушные силы уничтожили вражеский Су-25 и одну ракету, выпущенную из самолета
23:32
Кулеба в США поговорил об усилении возможностей противовоздушной обороны Украины
23:17
Финляндия не исключает размещения у себя базы НАТО
23:10
Швейцария окончательно утвердила приобретение 36 американских F-35
23:06
Гайдай считает, что "референдум" на Луганщине даст повод для мобилизации в России
23:05
Встреча со смертью – это очень важный опыт. Истории военных с войны
Все новости...