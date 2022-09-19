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ЗСУ ліквідували ще кілька сотень окупантів – Генштаб

Альона Мазуренко Понеділок, 19 вересня 2022, 09:31
ЗСУ ліквідували ще кілька сотень окупантів – Генштаб
фото: Генштаб

Збройні сили ліквідували ще 170 російських окупантів протягом 18 вересня, кілька ворожих танків і артсистем.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні втрати противника з 24.02 по 19.09 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 54 650 (+170) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2212 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од,
  • артилерійських систем – 1313 (+4) од,
  • РСЗВ – 312 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 168 (+0) од,
  • літаків – 251 (+0) од,
  • гелікоптерів – 217 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 238 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 125 (+3).

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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