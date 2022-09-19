ЗСУ ліквідували ще кілька сотень окупантів – Генштаб
Понеділок, 19 вересня 2022, 09:31
Збройні сили ліквідували ще 170 російських окупантів протягом 18 вересня, кілька ворожих танків і артсистем.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні втрати противника з 24.02 по 19.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 54 650 (+170) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2212 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од,
- артилерійських систем – 1313 (+4) од,
- РСЗВ – 312 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 168 (+0) од,
- літаків – 251 (+0) од,
- гелікоптерів – 217 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2),
- крилаті ракети ‒ 238 (+0),
- кораблі/катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 125 (+3).
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