ВСУ ликвидировали еще несколько сотен оккупантов – Генштаб
Понедельник, 19 сентября 2022, 09:31
Вооруженные силы ликвидировали еще 170 российских оккупантов в течение 18 сентября, несколько вражеских танков и артсистем.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие потери противника с 24.02 по 19.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 54 650 (+170) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2212 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4720 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 1313 (+4) ед,
- РСЗО – 312 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,
- самолетов – 251 (+0) ед,
- вертолетов – 217 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),
- крылатые ракеты ‒ 238 (+0),
- корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3) ед,
- специальная техника – 125 (+3).
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