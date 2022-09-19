Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ ликвидировали еще несколько сотен оккупантов – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 19 сентября 2022, 09:31
ВСУ ликвидировали еще несколько сотен оккупантов – Генштаб
фото: Генштаб

Вооруженные силы ликвидировали еще 170 российских оккупантов в течение 18 сентября, несколько вражеских танков и артсистем.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие потери противника с 24.02 по 19.09 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 54 650 (+170) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2212 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4720 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 1313 (+4) ед,
  • РСЗО – 312 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,
  • самолетов – 251 (+0) ед,
  • вертолетов – 217 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),
  • крылатые ракеты ‒ 238 (+0),
  • корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3) ед,
  • специальная техника – 125 (+3).

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Генштаб
Защитники за сутки уничтожили 570 оккупантов и 30 артиллерийских систем врага
В Донецкой области оккупанты угрожают отбирать детей, которые не ходят в школу − Генштаб
За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 30 авиаударов – Генштаб
Последние новости
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
Все новости...
Реклама: