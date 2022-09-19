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ВСУ ликвидировали еще несколько сотен оккупантов – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 19 сентября 2022, 09:31
фото: Генштаб

Вооруженные силы ликвидировали еще 170 российских оккупантов в течение 18 сентября, несколько вражеских танков и артсистем.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие потери противника с 24.02 по 19.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 54 650 (+170) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2212 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4720 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 1313 (+4) ед,
  • РСЗО – 312 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,
  • самолетов – 251 (+0) ед,
  • вертолетов – 217 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),
  • крылатые ракеты ‒ 238 (+0),
  • корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3) ед,
  • специальная техника – 125 (+3).

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Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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