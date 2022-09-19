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Заборона на в'їзд для росіян до країн Балтії та Польщі набула чинності

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 09:43

19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами.

Про це йдеться у заяві естонського МЗС, пише "Європейська правда".

Росіяни не зможуть потрапити на територію зазначених держав незалежно від того, якою країною видана шенгенська віза.

Заборона поширюється на громадян Росії з чинними шенгенськими візами і мета поїздки яких туризм, бізнес, участь у спортивних заходах і транзит.

Проте є й винятки, як і раніше в'їхати до країн можуть представники дипломатичного корпусу, також громадяни Росії, які мають родичів у зазначених країнах.

В Естонії залишається можливість в учнів, які мають короткострокову навчальну візу, та у власників робочої візи. Стосовно останньої важливо, щоб робота була зареєстрована.

Також залишається можливість в'їхати з гуманітарних міркувань. Наприклад, на похорон, для лікування тяжкого захворювання тощо.

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Через Литву росіяни, як і раніше, зможуть їздити до Калінінградської області і назад транзитними поїздами.

Нагадаємо, ЄС наразі не вводить загальну заборону на туристичні поїздки росіян, оскільки низка країн, у тому числі Угорщина, виступили проти.

Однак з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

Раніше "Європейська правда" детально пояснювала, що змінить рішення ЄС про візи для росіян та чому воно не має задовольнити Україну.

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Теми: ЄвропаРосіятуризмпаспорт
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