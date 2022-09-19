Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Заборона на в'їзд для росіян до країн Балтії та Польщі набула чинності

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 09:43

19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами.

Про це йдеться у заяві естонського МЗС, пише "Європейська правда".

Росіяни не зможуть потрапити на територію зазначених держав незалежно від того, якою країною видана шенгенська віза.

Реклама:

Заборона поширюється на громадян Росії з чинними шенгенськими візами і мета поїздки яких туризм, бізнес, участь у спортивних заходах і транзит.

Проте є й винятки, як і раніше в'їхати до країн можуть представники дипломатичного корпусу, також громадяни Росії, які мають родичів у зазначених країнах.

В Естонії залишається можливість в учнів, які мають короткострокову навчальну візу, та у власників робочої візи. Стосовно останньої важливо, щоб робота була зареєстрована.

ВІДЕО ДНЯ

Також залишається можливість в'їхати з гуманітарних міркувань. Наприклад, на похорон, для лікування тяжкого захворювання тощо.

Через Литву росіяни, як і раніше, зможуть їздити до Калінінградської області і назад транзитними поїздами.

Нагадаємо, ЄС наразі не вводить загальну заборону на туристичні поїздки росіян, оскільки низка країн, у тому числі Угорщина, виступили проти.

Однак з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

Раніше "Європейська правда" детально пояснювала, що змінить рішення ЄС про візи для росіян та чому воно не має задовольнити Україну.

Теми: ЄвропаРосіятуризмпаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Європа
5 країн Європи хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
Будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтим до Дня незалежності України
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: