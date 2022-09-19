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Запрет на въезд для россиян в страны Балтии и Польшу вступил в силу

"Европейская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 09:43

19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами.

Об этом говорится в заявлении эстонского МИДа, пишет "Европейская правда".

Россияне не смогут попасть на территорию указанных государств, вне зависимости от того, какой страной выдана шенгенская виза.

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Запрет распространяется на граждан России с действующими шенгенскими визами, и цель поездки которых туризм, бизнес, участие в спортивных мероприятиях и транзит.

Однако есть и исключения, по-прежнему въехать могут представители дипломатического корпуса, также граждане России, у которых есть родственники в указанных странах.

В Эстонии остается возможность у учащихся, которые имеют краткосрочную учебную визу, и у обладателей рабочей визы. В отношение последней очень важно, чтобы работа была зарегистрирована.

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Также остается возможность въехать по гуманитарным соображениям. Например, на похороны, для лечения тяжелого заболевания и так далее.

Через Литву россияне по-прежнему смогут ездить в Калининградскую область и обратно транзитными поездами.

Напомним, ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.

Однако с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более продолжительным и дорогим.

Ранее "Европейская правда" подробно объясняла, что изменит решение ЕС о визах для россиян и почему оно не должно удовлетворить Украину.

Темы: ЕвропаРосcиятуризмпаспорт
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