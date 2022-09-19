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Посол США про план на випадок застосування РФ ядерної зброї в Україні: такі обговорення ведуться

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 11:15

Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що в адміністрації США і у діалозі з партнерами обговорюється план реагування на радикальні дії з боку РФ, як застосування ядерної зброї в Україні. 

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання, чи допускають США сценарій, що Росія завдасть ядерного удару тактичними боєголовками або використає як зброю окуповану Запорізьку АЕС, посол зазначила, що президент Байден чітко наголосив, що розмови про використання ядерної зброї є абсолютно безвідповідальними.

"Президент Байден чітко сказав, що будь-яке використання ядерної зброї буде неприпустимим і викличе серйозні наслідки… Ми працюємо над цим і в США, і обговорюємо разом з партнерами те, як ми могли би вчинити у відповідь на ті дії, які були би абсолютно неприйнятними. І президент про це дуже чітко повідомив", - сказала Бріджит Брінк. 

Посол додала, що США погоджуються з тим, що ситуація довкола ЗАЕС небезпечна, і Вашингтон підтримує зацікавленість України у створенні демілітаризованої зони та повернення станції під її повний контроль. 

В інтерв'ю вона сказала також, що з власного досвіду не вірить у швидке завершення війни. 

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Теми: СШАядерна зброя
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