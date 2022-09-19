Посол США о плане на случай применения РФ ядерного оружия в Украине: такие обсуждения ведутся

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что в администрации США и в диалоге с партнерами обсуждается план реагирования на радикальные действия со стороны РФ, такие как применение ядерного оружия в Украине.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

На вопрос, допускают ли США сценарий, что Россия нанесет ядерный удар тактическими боеголовками или использует как оружие оккупированную Запорожскую АЭС, посол отметила, что президент Байден четко подчеркнул, что разговоры об использовании ядерного оружия абсолютно безответственны.

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"Президент Байден четко сказал, что любое использование ядерного оружия будет недопустимым и вызовет серьезные последствия... Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами то, как мы могли бы поступить в ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми. И президент об этом очень четко сообщил", - сказала Бриджит Бринк.

Посол добавила, что США согласны с тем, что ситуация вокруг ЗАЭС опасна, и Вашингтон поддерживает заинтересованность Украины в создании демилитаризованной зоны и возвращении станции под ее полный контроль.

В интервью она сказала также, что, исходя из собственного опыта, не верит в скорое завершение войны.