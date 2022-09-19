Окупанти провалили "мобілізацію" на Луганщині – розвідка

За даними української розвідки, росіяни провалюють програму "мобілізації" на окупованих територіях Луганщини.

Джерело: ГУР Міноборони

Дослівно: "Окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на територіях Луганської області, які було окуповано у 2022 році.

Зокрема у Сєвєродонецьку планувалось знайти 500 чоловіків, які мали поповнити склад 2 армійського корпусу та підрозділи так званої "народної міліції". Наразі програма "мобілізації" повністю провалена".

Деталі: Окрім цього, як повідомляє ГУР, окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на захоплених територіях Херсонщини і обіцяють "туристичні подорожі" пенсіонерам.

Так на зборах місцевих жителів, які представники окупаційної адміністрації провели у селищі Мирне Херсонської області за участі військових РФ, обговорювалось питання набору місцевих чоловіків до складу "народної міліції". Було зазначено, що освіта, вік, фізичний та моральний стан не мають жодного значення.