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Окупанти провалили "мобілізацію" на Луганщині – розвідка

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 вересня 2022, 12:11
Окупанти провалили мобілізацію на Луганщині – розвідка
ілюстративне зображення з сайту ГУР МОУ

За даними української розвідки, росіяни провалюють програму "мобілізації" на окупованих територіях Луганщини.

Джерело: ГУР Міноборони

Дослівно: "Окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на територіях Луганської області, які було окуповано у 2022 році.

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Зокрема у Сєвєродонецьку планувалось знайти 500 чоловіків, які мали поповнити склад 2 армійського корпусу та підрозділи так званої "народної міліції". Наразі програма "мобілізації" повністю провалена".

Деталі: Окрім цього, як повідомляє ГУР, окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на захоплених територіях Херсонщини і обіцяють "туристичні подорожі" пенсіонерам.

Так на зборах місцевих жителів, які представники окупаційної адміністрації провели у селищі Мирне Херсонської області за участі військових РФ, обговорювалось питання набору місцевих чоловіків до складу "народної міліції". Було зазначено, що освіта, вік, фізичний та моральний стан не мають жодного значення.

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Теми: розвідкаЛуганська областьокупація
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