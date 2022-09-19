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Оккупанты провалили "мобилизацию" на Луганщине - разведка

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 сентября 2022, 12:11
иллюстративное изображение с сайта ГУР МОУ

По данным украинской разведки, россияне проваливают программу "мобилизации" на оккупированных территориях Луганщины.

Источник: ГУР Минобороны

Дословно: "Оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на территориях Луганской области, которые были оккупированы в 2022 году.

В частности, в Северодонецке планировалось найти 500 мужчин, которые должны были пополнить состав 2 армейского корпуса и подразделения так называемой "народной милиции". Сейчас программа "мобилизации" полностью провалена".

Детали: Кроме этого, как сообщает ГУР, оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на захваченных территориях Херсонщины и обещают "туристические путешествия" пенсионерам.

Так на собрании местных жителей, которое представители оккупационной администрации провели в поселке Мирное Херсонской области с участием военных РФ, обсуждался вопрос набора местных мужчин в состав "народной милиции". Было отмечено, что образование, возраст, физическое и моральное состояние не имеют никакого значения.

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Темы: разведкаЛуганская областьоккупация
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