Посол США: контури своєї перемоги та час перемовин з РФ буде визначати Україна

Посол США повторила позицію Вашингтона про те, що контури своєї перемоги та час і формат перемовин з Росією Україна буде визначати самостійно.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

Бріджит Брінк запитали про те, чим був обумовлений останній візит до Києва держсекретаря Ентоні Блінкена, адже посадовці такого рівня не здійснюють візити без конкретної важливої мети.

"Він казав і публічно, і на закритих зустрічах, що головна мета візиту – передати що президент Байден беззаперечно підтримує Україну", - відповіла посол.

На запитання про те, як має завершитися війна і чи мають бути в кінці перемовини, Бріджит Брінк відповіла, що це буде вирішувати Україна.

"Ми не раз казали, і держсекретар тут теж це підтвердив – демократично обраний лідер України має вирішити, коли почнуться переговори, як вони будуть проходити, і що є перемогою… Мета нашої політики – це суверенна, демократична та процвітаюча Україна, здатна захистити себе і стримувати російську агресію. Задля цієї мети ми підтримуємо спроможність України ухвалювати рішення щодо свого майбутнього", - сказала Бріджит Брінк.

Посол також натякнула, що в адміністрації США та з партнерами обговорюється план реагування на випадок, якщо Росія вдасться до радикальних кроків, як застосування тактичної ядерної зброї.

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