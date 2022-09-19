Посол США: контуры своей победы и время переговоров с РФ будет определять Украина

Посол США повторила позицию Вашингтона о том, что контуры своей победы и время и формат переговоров с Россией Украина будет определять самостоятельно.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Бриджит Бринк спросили о том, чем был обусловлен последний визит в Киев госсекретаря Энтони Блинкена, ведь чиновники такого уровня не совершают визиты без конкретной важной цели.

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"Он говорил и публично, и на закрытых встречах, что главная цель визита - передать что президент Байден беспрекословно поддерживает Украину", - ответила посол.

На вопрос о том, как должна завершиться война и должны ли быть в конце переговоры, Бриджит Бринк ответила, что это будет решать Украина.

"Мы не раз говорили, и госсекретарь здесь тоже это подтвердил - демократически избранный лидер Украины должен решить, когда начнутся переговоры, как они будут проходить, и что является победой... Цель нашей политики - это суверенная, демократическая и процветающая Украина, способная защитить себя и сдерживать российскую агрессию. Ради этой цели мы поддерживаем способность Украины принимать решения относительно своего будущего", - сказала Бриджит Бринк.

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Посол также намекнула, что в администрации США и с партнерами обсуждается план реагирования на случай, если Россия прибегнет к радикальным шагам, как применение тактического ядерного оружия.

Полную версию интервью смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды".

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