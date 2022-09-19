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Вересневі матчі збірної України покажуть безкоштовно

Роман ПетренкоПонеділок, 19 вересня 2022, 12:23
фото: уаф

УЄФА безкоштовно передав Україні права на показ вересневих матчів збірної з футболу.

Джерело: президент Української асоціації футболу Андрій Павелко у Facebook

Деталі: Україна зіграє у Лізі націй проти Шотландії 21 і 27 вересня о 21:45 і Вірменії 24 вересня о 16:00.

Матчі можна буде подивитися в ефірі Національного телемарафону або на ютуб-каналі УАФ.

Пряма мова Павелка: "Відтак усі вболівальники в Україні зможуть вільно переглянути ці поєдинки і підтримати головну команду біля своїх екранів телевізорів і смартфонів.

Ми свідомо йшли до такого рішення з організації трансляцій цих ігор заради того, щоб зробити їх максимально доступними і, насамперед, для наших воїнів-захисників, завдяки героїзму яких національна збірна України може продовжувати виступи на міжнародній арені".

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Теми: футболУкраїнаспорт
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