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Сентябрьские матчи сборной Украины покажут бесплатно

Роман ПетренкоПонедельник, 19 сентября 2022, 12:23
Сентябрьские матчи сборной Украины покажут бесплатно
фото: уаф

УЕФА бесплатно передал Украине права на показ сентябрьских матчей сборной по футболу.

Источник: президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook

Детали: Украина сыграет в Лиге наций против Шотландии 21 и 27 сентября в 21:45 и Армении 24 сентября в 16:00.

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Матчи можно будет посмотреть в эфире Национального телемарафона или на ютуб-канале УАФ.

Прямая речь Павелко: "Поэтому все болельщики в Украине смогут свободно посмотреть эти поединки и поддержать главную команду у своих экранов телевизоров и смартфонов.

Мы сознательно шли к такому решению по организации трансляций этих игр ради того, чтобы сделать их максимально доступными и, прежде всего, для наших воинов-защитников, благодаря героизму которых национальная сборная Украины может продолжать выступления на международной арене".

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Темы: футболУкраинаспорт
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