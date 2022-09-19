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Зеленський збирав Ставку

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 вересня 2022, 12:39
Зеленський збирав Ставку
Володимир Зеленський. ілюстративне фото ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На зустрічі був присутній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі інших підрозділів ЗСУ, силовики та силові міністри. У форматі відеозв'язку до засідання приєдналися командувачі з передової.

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Повідомляється, що учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій та детально розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій.

Крім того, були розглянуті питання забезпечення безпеки на державному кордоні України.

Під особливим контролем Ставки залишається питання матеріально-технічного забезпечення української армії, зокрема постачання необхідного озброєння та боєприпасів.

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Окремо учасники зупинилися на підготовці сил оборони до зимового періоду. У цьому контексті було розглянуто питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву.

Теми: Зеленськийвійна
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