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Зеленский собирал Ставку

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 сентября 2022, 12:39
Владимир Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Детали: На встрече присутствовал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие других подразделений ВСУ, силовики и силовые министры. В формате видеосвязи к заседанию присоединились командующие с передовой.

Сообщается, что участники заседания заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.

Под особым контролем Ставки остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности поставки необходимого вооружения и боеприпасов.

Отдельно участники остановились на подготовке сил обороны к зимнему периоду. В этом контексте были рассмотрены вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева.

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Темы: Зеленскийвойна
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