Після перемоги українці хочуть покарати тих, хто провалив підготовку до війни

За результатами опитування майже 60% українців бажають притягнути до відповідальності винних у можливих прорахунках щодо підготовки до війни, але у період після війни.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 7-13 вересня

Дослівно: "31% респондентів навіть ціною можливих конфліктів і загрози єдності готові підтримати ініціативу притягнення до відповідальності тих, хто причетний до можливих прорахунків у підготовці до війни.

Утім, більшість (58%) усе-таки вважає, що ці питання потрібно перенести на період після війни, щоб не провокувати конфлікти всередині країни".

Деталі: У всіх регіонах більшість (56-64% опитаних) вважає, що це питання необхідно перенести на період після війни.

У респондентів питали, чи потрібно негайно шукати і карати винних у можливих прорахунках щодо підготовки до війни навіть ціною єдності в суспільстві.

Впродовж 7-13 вересня 2022 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус".

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Метод опитування телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.