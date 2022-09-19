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После победы украинцы хотят наказать тех, кто провалил подготовку к войне

Алена МазуренкоПонедельник, 19 сентября 2022, 12:45
После победы украинцы хотят наказать тех, кто провалил подготовку к войне

По результатам опроса почти 60% украинцев желают привлечь к ответственности виновных в возможных просчетах по подготовке к войне, но в период после войны.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 7-13 сентября 

Дословно: "31% респондентов даже ценой возможных конфликтов и угрозы единства готовы поддержать инициативу привлечения к ответственности тех, кто причастен к возможным просчетам в подготовке к войне.

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Во всех регионах большинство (58%) все-таки считает, что эти вопросы нужно перенести на период после войны, чтобы не провоцировать конфликты внутри страны".

Детали: У респондентов спрашивали, нужно ли немедленно искать и наказывать виновных в возможных просчетах по подготовке к войне даже ценой единства в обществе.

 

В течение 7-13 сентября 2022 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус".

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Метод опроса телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. 

Было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года, а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Темы: опроссоциологияУкраина
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