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Росія вночі вдарила ракетами по підстанції у Запоріжжі – ОВА

"Українська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 12:54
Наслідки ранкового обстрілу Запорізької області, фото з Telegram Олександра Старуха

В ніч проти 19 вересня росіяни завдали ракетних ударів по підстанції у Запоріжжі, зранку ще одної атаки зазнала область – один поранений. 

Джерело: глава Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram

Пряма мова: "Перша атака ворога була здійснена близько 02:00 ракетами С-300. Два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву в одному з районів міста Запоріжжя. Частково район було знеструмлено, під загрозою знеструмлення були також лікувальні заклади". 

Деталі: За його словами, постраждалих немає. В деяких об’єктах соціальної інфраструктури вибито шибки.

Вранці окупанти завдали ударів по обласному центру ракетами С-300. Один зі снарядів влучив в зелену зону на березі Дніпра, неподалік житлового масиву іншого району міста. Друга ракета поцілила в одне з селищ Запорізького району – зруйновано декілька приватних будинків. Внаслідок руйнування споруди отримала травми грудної клітки та черевної порожнини 70-річна жінка. Вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.

 
 

Передісторія: Вночі ворог завдав чергового ракетного удару по Запоріжжю. Повідомлялося про вісім прильотів. 

Теми: Запоріжжяенергетикавійнавибух
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