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Россия ночью ударила ракетами по подстанции в Запорожье – ОВА

"Украинская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 12:54
Последствия утреннего обстрела Запорожской области, фото из Telegram Александра Старуха

В ночь на 19 сентября россияне нанесли ракетные удары по подстанции в Запорожье, утром еще одной атаке подверглась область – один раненый. 

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Первая атака врага была осуществлена около 02:00 ракетами С-300. Два снаряда попали в трансформаторную подстанцию возле большого жилого массива в одном из районов города Запорожья. Частично район был обесточен, под угрозой обесточивания были также лечебные учреждения". 

Детали: По его словам, пострадавших нет. В некоторых объектах социальной инфраструктуры выбиты стекла.  

Утром оккупанты нанесли удары по областному центру ракетами С-300. Один из снарядов попал в зеленую зону на берегу Днепра, недалеко от жилого массива другого района города. Вторая ракета попала в один из поселков Запорожского района – разрушено несколько частных домов. 

В результате обрушения постройки получила травмы грудной клетки и брюшной полости 70-летняя женщина. Она находится в больнице под наблюдением медиков.

 
 

Предыстория: Ночью враг нанес очередной ракетный удар по Запорожью. Сообщалось о восьми прилетах. 

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Темы: Запорожьеэнергетикавойнавзрыв
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