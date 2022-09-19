Россия ночью ударила ракетами по подстанции в Запорожье – ОВА

В ночь на 19 сентября россияне нанесли ракетные удары по подстанции в Запорожье, утром еще одной атаке подверглась область – один раненый.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Первая атака врага была осуществлена около 02:00 ракетами С-300. Два снаряда попали в трансформаторную подстанцию возле большого жилого массива в одном из районов города Запорожья. Частично район был обесточен, под угрозой обесточивания были также лечебные учреждения".

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Детали: По его словам, пострадавших нет. В некоторых объектах социальной инфраструктуры выбиты стекла.

Утром оккупанты нанесли удары по областному центру ракетами С-300. Один из снарядов попал в зеленую зону на берегу Днепра, недалеко от жилого массива другого района города. Вторая ракета попала в один из поселков Запорожского района – разрушено несколько частных домов.

В результате обрушения постройки получила травмы грудной клетки и брюшной полости 70-летняя женщина. Она находится в больнице под наблюдением медиков.

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Предыстория: Ночью враг нанес очередной ракетный удар по Запорожью. Сообщалось о восьми прилетах.