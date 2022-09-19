Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Топ-генерал США: невідомо, як РФ відреагує на невдачі на полі бою в Україні

Понеділок, 19 вересня 2022, 13:05

Генерал Марк Міллі, керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США, сказав, що поки невідомо, як Росія може відреагувати на останні невдачі на полі бою в Україні, і потрібно зберігати пильність.  

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Reuters.

"Зараз справи Росії на полі бою - не дуже, тож дуже важливо, щоб усі ми підтримували високий рівень готовності… Коли йде війна, не можна бути серйозно впевненим у тому, що станеться далі", - сказав Марк Міллі у спілкуванні зі ЗМІ під час поїздки на одну з баз у Польщі, де дислокуються американські військові. 

Реклама:

Генерал уточнив, що не натякає на існування підвищеної загрози для американських військових у Європі.  

Як повідомлялося, посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що в адміністрації США і у діалозі з партнерами обговорюється план реагування на радикальні дії з боку РФ, як застосування ядерної зброї в Україні. 

Британська розвідка в одному з останніх оглядів розповідала, що російські військові можуть не встояти перед наступом українських сил на Луганщині.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
США
У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: