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Топ-генерал США: невідомо, як РФ відреагує на невдачі на полі бою в Україні

Понеділок, 19 вересня 2022, 13:05

Генерал Марк Міллі, керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США, сказав, що поки невідомо, як Росія може відреагувати на останні невдачі на полі бою в Україні, і потрібно зберігати пильність.  

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Reuters.

"Зараз справи Росії на полі бою - не дуже, тож дуже важливо, щоб усі ми підтримували високий рівень готовності… Коли йде війна, не можна бути серйозно впевненим у тому, що станеться далі", - сказав Марк Міллі у спілкуванні зі ЗМІ під час поїздки на одну з баз у Польщі, де дислокуються американські військові. 

Генерал уточнив, що не натякає на існування підвищеної загрози для американських військових у Європі.  

Як повідомлялося, посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що в адміністрації США і у діалозі з партнерами обговорюється план реагування на радикальні дії з боку РФ, як застосування ядерної зброї в Україні. 

Британська розвідка в одному з останніх оглядів розповідала, що російські військові можуть не встояти перед наступом українських сил на Луганщині.

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Теми: СШАРосіявійна
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