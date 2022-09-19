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Топ-генерал США: неизвестно, как РФ отреагирует на неудачи на поле боя в Украине

Понедельник, 19 сентября 2022, 13:05

Генерал Марк Милли, руководитель Объединенного комитета начальников штабов США, сказал, что пока неизвестно, как Россия может отреагировать на последние неудачи на поле боя в Украине, и нужно сохранять бдительность.  

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Reuters.

"Сейчас дела России на поле боя - не очень, поэтому очень важно, чтобы все мы поддерживали высокий уровень готовности... Когда идет война, нельзя быть серьезно уверенными в том, что произойдет дальше", - сказал Марк Милли в общении со СМИ во время поездки на одну из баз в Польше, где дислоцируются американские военные. 

Генерал уточнил, что не намекает на существование повышенной угрозы для американских военных в Европе.  

Как сообщалось, посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что в администрации США и в диалоге с партнерами обсуждается план реагирования на радикальные действия со стороны РФ, как применение ядерного оружия в Украине. 

Британская разведка в одном из последних обзоров рассказывала, что российские военные могут не устоять перед наступлением украинских сил на Луганщине.

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Темы: СШАРосcиявойна
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