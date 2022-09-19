Зрадниця здавала росіянам координати ЗСУ у прикордонні Чернігівщини

Контррозвідники Служби безпеки України затримали мешканку одного з прикордонних селищ Чернігівщини, яка передавала ворогу дані про переміщення та дислокацію підрозділів ЗСУ в регіоні.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Чернігівської області

Деталі: За даними слідства, 32-річна жінка після початку повномасштабного вторгнення налагодила зв'язки з російськими окупантами.

Після звільнення території вона продовжила співпрацю з ворогом.

Впродовж серпня-вересня 2022 року вона збирала дані про розташування сил оборони, місця зберігання озброєння та військової техніки, розміщення блокпостів, рух військових колон.

Зібрані відомості зловмисниця за грошову винагороду передавала окупантам за допомогою одного з месенджерів.

Під час проведення обшуків у затриманої правоохоронці вилучили засоби комунікації з доказами листування з представником спецслужб ОФ.

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Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Пособниці окупантів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.