Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зрадниця здавала росіянам координати ЗСУ у прикордонні Чернігівщини

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 вересня 2022, 13:26
Зрадниця здавала росіянам координати ЗСУ у прикордонні Чернігівщини
фото СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України затримали мешканку одного з прикордонних селищ Чернігівщини, яка передавала ворогу дані про переміщення та дислокацію підрозділів ЗСУ в регіоні.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Чернігівської області

Деталі: За даними слідства, 32-річна жінка після початку повномасштабного вторгнення налагодила зв'язки з російськими окупантами.

Реклама:
 

Після звільнення території вона продовжила співпрацю з ворогом.

Впродовж серпня-вересня 2022 року вона збирала дані про розташування сил оборони, місця зберігання озброєння та військової техніки, розміщення блокпостів, рух військових колон.

Зібрані відомості зловмисниця за грошову винагороду передавала окупантам за допомогою одного з месенджерів.

ВІДЕО ДНЯ
 

Під час проведення обшуків у затриманої правоохоронці вилучили засоби комунікації з доказами листування з представником спецслужб ОФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Пособниці окупантів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теми: Чернігівська областьСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Чернігівська область
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль патрульного: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні
Польські слідчі відвідали Україну для збору доказів воєнних злочинів РФ із 3D-сканерами
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: