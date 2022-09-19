Предательница сдавала россиянам координаты ВСУ в приграничье Черниговщины

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали жительницу одного из пограничных поселков Черниговщины, которая передавала врагу данные о перемещении и дислокации подразделений ВСУ в регионе.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Черниговской области

Детали: По данным следствия, 32-летняя женщина после начала полномасштабного вторжения наладила связи с российскими оккупантами.

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После освобождения территории она продолжила сотрудничество с врагом.

В течение августа-сентября 2022 года она собирала данные о расположении сил обороны, местах хранения вооружения и военной техники, размещении блокпостов, движении военных колонн.

Собранные сведения злоумышленница за денежное вознаграждение передавала оккупантам с помощью одного из мессенджеров.

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Во время проведения обысков у задержанной правоохранители изъяли средства коммуникации с доказательствами переписки с представителем спецслужб РФ.

Сейчас следователи СБУ сообщили ей о подозрении. Пособнице оккупантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.