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Кремль похвалив "суверенну позицію" Угорщини щодо багатьох питань у ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 13:55

Прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков похвалив Угорщину за те, що він назвав "суверенною позицією" у Євросоюзі.

Як повідомляє "Європейська правда", Пєсков прокоментував намір ЄС заморозити надання виплат Угорщині.

"Угорщина залишається членом ЄС, часом виникають розбіжності. До речі, щодо цього рішення слід дивитись у динаміці розвитку ситуації. Тому що план врегулювання опрацьовується. Угорщина займає суверенну позицію щодо багатьох питань, ми вітаємо це", - цитує Пєскова "Газета.Ru".

Нагадаємо, Європейська комісія в неділю рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів (7,5 млрд євро) за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права. Водночас Єврокомісія заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава виступає проти намірів Брюсселя фінансово покарати Угорщину.

У Словаччині думки щодо планів Брюсселя покарати Угорщину на 7,5 млрд євро розділилися.

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Теми: ЄС
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