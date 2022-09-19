Кремль похвалил "суверенную позицию" Венгрии по многим вопросам в ЕС

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков похвалил Венгрию за то, что он назвал "суверенной позицией" в Евросоюзе.

Как сообщает "Европейская правда", Песков прокомментировал намерение ЕС заморозить предоставление выплат Венгрии.

"Венгрия остается членом ЕС, иногда возникают разногласия. Кстати, по этому решению нужно смотреть в динамике развития ситуации. Потому что план урегулирования прорабатывается. Венгрия занимает суверенную позицию по многим вопросам, мы приветствуем это", - цитирует Пескова "Газета.Ru".

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Напомним, Европейская комиссия в воскресенье рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств (7,5 млрд евро) по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права. В то же время Еврокомиссия заложила основу для возможного компромисса, который позволит Будапешту сохранить деньги.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава выступает против намерений Брюсселя финансово наказать Венгрию.

В Словакии мнения относительно планов Брюсселя наказать Венгрию на 7,5 млрд евро разделились.