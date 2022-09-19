Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремль похвалил "суверенную позицию" Венгрии по многим вопросам в ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 13:55

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков похвалил Венгрию за то, что он назвал "суверенной позицией" в Евросоюзе.

Как сообщает "Европейская правда", Песков прокомментировал намерение ЕС заморозить предоставление выплат Венгрии.

"Венгрия остается членом ЕС, иногда возникают разногласия. Кстати, по этому решению нужно смотреть в динамике развития ситуации. Потому что план урегулирования прорабатывается. Венгрия занимает суверенную позицию по многим вопросам, мы приветствуем это", - цитирует Пескова "Газета.Ru".

Реклама:

Напомним, Европейская комиссия в воскресенье рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств (7,5 млрд евро) по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права. В то же время Еврокомиссия заложила основу для возможного компромисса, который позволит Будапешту сохранить деньги.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава выступает против намерений Брюсселя финансово наказать Венгрию.

В Словакии мнения относительно планов Брюсселя наказать Венгрию на 7,5 млрд евро разделились.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
ЕС
ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
Правящая партия Грузии запускает процедуру импичмента президентки за турне в ЕС
Боррель: Украина должна стать членом ЕС, хорошо бы зафиксировать "горизонт" для новых членов
Последние новости
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
Все новости...
Реклама: